بوتين: نحن بحاجة إلى توحيد الجهود لإنتاج اللقاحات بما في ذلك مع أوروبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة توحيد الجهود في إنتاج اللقاحات، بما في ذلك مع أوروبا.

وقال بوتين متحدثًا عن إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا: "نحتاج إلى توحيد الجهود، بما في ذلك مع زملائنا الأوروبيين. نحاول القيام بذلك. نحن منفتحون على العمل المشترك".

وأضاف أنه مسرور لملاحظة أن روسيا ستتكاتف مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن. وقال بوتين "ومع بيلاروسيا تحديدا، لقد تم بالفعل نقل التقنيات، ويتم إطلاق الإنتاج".

رد لوكاشينكا: "لقد وعدتني أن تكون دولة بيلاروسيا هي الأولى، وقد فعلت ذلك. شكرًا لك على ذلك".

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تسجيل لقاح ثالث ضد فيروس كورونا في روسيا، تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ولقاح "كوفيفاك" هو ما يسمى بلقاح فيروين كامل. يعتمد على فيروس "سارس –كوف-2"، الذي تمت معالجته خصيصًا بحيث فقد خصائصه المعدية، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بالقدرة على إحداث استجابة مناعية. تحتوي هذه اللقاحات على المجموعة الكاملة من بروتينات الجسيم الفيروسي، وبناءً عليه، يُتوقع أن تكون الاستجابة المناعية هي الأكثر اكتمالاً. في وقت سابق أفيد أن أساس "كوفيفاك" هو فيروس كورونا مأخوذ من أحد مرضى مستشفى "كوموناركا" في موسكو.