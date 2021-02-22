"وعدتني وفعلت"... لوكاشينكا يشكر بوتين على لقاح "سبوتنيك V"

أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه لمساعدته في تطعيم مواطني جمهورية بيلاروسيا ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال لوكاشينكا مخاطبًا بوتين في تصريح نقلته قناة "زفيزدا": "لقد وعدتني أن تكون بيلاروسيا الأولى، وفعلت ذلك"، وتابع: "شكرًا لك على ذلك".

وبدأت اليوم الإثنين، 22 فبراير/شباط، المفاوضات بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا في سوتشي. ومن المتوقع أن يناقش قادة البلدين بالتفصيل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، والاستجابة المشتركة للتحديات الناشئة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري، والتفاعل في هياكل التكامل. كما سيتبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي.

وقال بوتين، خلال لقاءه مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي، حول مسألة اللقاحات وإنتاجها "علينا توحيد الجهود، ويشمل ذلك الأوربيون. نحاول القيام بذلك، ومنفتحون على العمل المشترك".

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو زودت بيلاروس بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات الروسية، وبالتالي بات بإمكانهم البدء في تصنيعها محليا على أراضيهم.

وتابع بوتين قائلا، إن "التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة كورونا بدأ ويتطور بشكل ناجح".

وأضاف: "كانت أولى الشحنات من اللقاحات قد وصلت العام الماضي إلى بيلاروس. وهذا العام، في فبراير ومارس سيكون هناك شحنات أخرى. أهم شيء برأيي هو النقل الناجح للتكنولوجيا، المرتبطة باللقاحات".

فيما أشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس قد تبدأ تصنيع اللقاح الروسي في آذار/مارس المقبل.

وشدد بوتين أيضًا على أنه لا توجد أية دولة في تعاون مع روسيا في مجال اللقاحات، أقرب من بيلاروسيا.

من جانب آخر، أكد لوكاشينكو، أن كل الاتفاقيات حول خطط التعاون بين الجانبين الروسي والبيلاروسي في مختلف المجالات، باتت تقريبا جاهزة للتوقيع من الطرفين.