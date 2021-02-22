بوتين يدعو لوكاشينكو للتزلج سويا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للتزلج بعد عقد اجتماعات العمل.

وأشار بوتين خلال اجتماع القادة في سوتشي، إلى وجود مجموعة كبيرة من العمل على جدول الأعمال.

وقال بوتين: "أنا سعيد جدًا برؤيتك ألكساندر غريغوريفيتش، مرحبًا بك. حسنًا، آمل أن نتمكن من قضاء بعض الوقت معًا على الأقل، والاسترخاء بعد ساعات العمل اليوم، وأريد أن أدعوكم للتزلج".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، ومن المقرر مناقشة قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي.