خبيرة التغذية تكشف عن حشوة الشوكولاتة الأكثر فائدة

وقالت نيفيدوفا: "المكسرات، بالطبع هي دسمة وتحتوي على الدهون ولكن هذه الدهون جيدة وصحية. وتحتوي الشوكولاتة المرة على الثيوبرومين، وهي مادة مفيدة جدًا، كما أنها تحتوي على الزنك والمغنيسيوم وأوميغا 3 والتي لا يمكن تعويضها".

وحثت نيفيدوفا على تجنب تناول الحشوات الغريبة للشوكولاتة كالفلفل وبتلات الورد والزنجبيل.

وأضافت نيفيدوفا: "أبطال السباحة يتناولون عشرة آلاف كيلوكالوري في اليوم، ويمكنهم أن يأكلوا بارًا من الشوكولاتة".

وتابعت الخبيرة: "بالنسبة للشخص العادي الذي يتناول ألفي سعرة حرارية في اليوم، فإن البار ربما يكون كثيرا.. وستكون بمثابة وجبة كاملة، لكن لن يحصل على العناصر الغذائية التي يحصل عليها، على سبيل المثال، من السلطة والأسماك والحبوب".