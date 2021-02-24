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    لافروف: موسكو تدعو واشنطن التعهد بعدم حصول حرب نووية

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه اقترح خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن أن تعلن كل من موسكو وواشنطن عدم جواز شن حرب نووية.

    ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي قال: "نحن نؤيد باستمرار إعادة التأكيد على الصيغة الأساسية من قبل روسيا والولايات المتحدة، والأعضاء الآخرين في الدول الخمس النووية، بأنه لا يمكن أن يكون هناك رابحين في حرب نووية وأنه لا ينبغي إطلاق العنان لها. لقد كررنا هذا الاقتراح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال المحادثة الهاتفية التي جرت في 4 فبراير/شباط الماضي".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Сергей Мамонтов
    لافروف: روسيا مصرة على مناقشة مواضيع نشر الأسلحة في الفضاء
    وأشار لافروف إلى أن ضمان ضبط النفس في مجال الصواريخ في سياق إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لا يزال يمثل أولوية قصوى.

    وأضاف لافروف بهذا الخصوص: "اقتراحنا لا يزال ساري المفعول لن ننشر مثل هذه الصواريخ في المناطق التي لن يتم فيها نشر منصات أمريكية. ندعو دول الناتو إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مقترحاتنا محددة بشأن إجراءات التحقق المتبادل معروفة جيدا".

    وفي السياق نفسه، أكد لافروف أن خطر حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي آخذ بالازدياد، لكن لا تزال هناك فرصة لاتخاذ إجراءات يمكن منعها، مشيرا أن الولايات المتحدة وحلفاءها بدأوا في التنفيذ العملي لسياسة استخدام الفضاء لإجراء عمليات قتالية، بما في ذلك العمليات الهجومية ونشر أنظمة أسلحة هناك".

    وقال الوزير: "لا تزال هناك فرصة لتطوير إجراءات مقبولة بشكل عام وملزمة قانونا يمكن أن تمنع المواجهة العسكرية في الفضاء الخارجي".

     

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