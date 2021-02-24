صحفي وكالة "سي إن إن" في موسكو يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن حصول الصحفي الأمريكي، ماثيو تشانس، الذي يعمل لصالح وكالة "سي إن إن" في موسكو على تلقيح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ونقل موقع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصحفي الأمريكي دخل إلى أحد مصانع اللقاح الروسي، ونال جرعته من اللقاح بعد تقرير صحفي أعده عن المناسبة ونشر الصحفي على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مرفقة بصورة من المصنع، وكتب أنه لا ينتمي إلى فئة الضعفاء بعد الآن.

وأكد المراسل الأمريكي في تقريره أنه كان هادئًا تمامًا بعد اللقاح، حيث تم إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق للعقار وأثبت اللقاح فعاليته 91.6%.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدعوات للمشاركة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قد أرسلت إلى جميع السفارات المعتمدة لدى البلاد.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/ أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك v" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.