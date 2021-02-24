موسكو ترد على مزاعم باطلة بشأن صواريخ "إسكندر"

رد النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، على مزاعم رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشينيان بشأن صواريخ "إسكندر".

وقال النائب دميتري سابلين، وهو رئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروسي والسوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مزاعم رئيس وزراء أرمينيا، نيكولا باشينيان، حول عدم انفجار صواريخ منظومة "إسكندر" إن دلت على شيء فإنما تدل على جهله وعدم معرفته بالموضوع".

وزعم باشينيان أن صواريخ منظومة "إسكندر" لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10 في المئة أثناء استخدامها في قره باغ في الخريف الماضي. ولم يصدر تعليق على هذا الموضوع من قبل وزارة دفاع أرمينيا.

ونوه النائب سابلين إلى أن مَن يملكون المعلومات عن صواريخ "إسكندر"، فهم يعرفون أنها أفضل منظومة صواريخ عملياتية تكتيكية وسلاح القرن الواحد والعشرين. وأثبتت "إسكندر" قدراتها العالية خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.

وهناك سبب آخر وراء ادعاءات مَن يشغل منصب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا هو أن باشينيان يعمل على تخريب وتهديم بلاده، كما أشار إلى ذلك سابلين، وفقا لتعليمات سوروس (الملياردير الأمريكي جورج سوروس).

وكان موفسيس أكوبيان، رئيس سابق لدائرة الرقابة العسكرية بوزارة دفاع أرمينيا، قد أعلن في وقت سابق عن استخدام صواريخ "إسكندر" في قره باغ، ولكنه لم يستطع أن يحدد المكان الذي استخدمت فيه هذه الصواريخ.

وشهدت منطقة قره باغ في خريف عام 2020، استئناف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا منذ 27 سبتمبر/أيلول. ووافق الطرفان في ختام المفاوضات التي رعتها روسيا، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، على وقف إطلاق النار. وأسندت مهمة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى قوة السلام الروسية.