روسيا تتوقع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر

قالت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في مصر، بعد موافقة السلطات الطبية في القاهرة على استخدامه.

القاهرة- سبوتنيك. وأضافن السفارة في بيان: "نأمل أن نتمكن من توسيع حدود شراكة الرعاية الصحية ذات المنفعة المتبادلة، وتوطين إنتاج الأدوية الروسية ضد فيروس كورونا في مصر".

في وقت سابق من اليوم، وافقت هيئة الدواء في البلاد على الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا".

كما أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، قرار القاهرة بشأن لقاح "سبوتنيك". ووفقا للبعثة الروسية في القاهرة، فإن هذا يفتح طريقا لإيصال اللقاح إلى مصر وسيسهم في التعاون الثنائي ضد الوباء.

اللقاح الروسي، الذي طوره مركز "غامالي" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وسجلته وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس/ آب، يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 35 دولة، بما في ذلك الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.