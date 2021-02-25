منظومات صواريخ "يارس" الباليستية تتحدى الظروف الجوية وتتجه إلى موسكو

لم تمنع العاصفة الثلجية من تنظيم مسير رتل منظومات صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات من مقاطعة إيفانوفو إلى ميدان تدريب ألابينو في مقاطعة موسكو، للتحضير للاستعراض العسكري في يوم النصر.

وقال نائب قائد فرقة قوات الصواريخ الاستراتيجية رومان ناروجنوف، لقناة "زفيزدا" الروسية: "هذه المعدات تتمتع بقدرات عالية وحالة الطقس لا تؤثر على أدائها".

وأشار ناروجنوف إلى أنه قبل بدء المسير تم تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات لاختيار الأفراد المشاركين، وقال:

"اجتاز الجنود جميع الاختبارات ومعايير القيادة اللازمة، وحصلوا على القبول للمشاركة في العرض العسكري".

وأوضح ناروجنوف أنه سيتعين على أطقم قوات الاستعراض التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية القيادة لأكثر من 400 كيلومتر على طول الطريق السريع الفيدرالي M-7 .