الكرملين: ما يحدث في أرمينيا شأن داخلي للبلاد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يراقب الوضع في أرمينيا بقلق، ويعتبر أن ما يحدث شأنا داخليا للبلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نراقب تطورات الوضع في أرمينيا بقلق. نحن نعتبر هذا شأنًا داخليًا لأرمينيا، حليفنا المهم جدًا والوثيق في القوقاز".

وأضاف بيسكوف: "ندعو الجميع للهدوء ويجب أن يبقى الوضع في الإطار الدستوري".

من جانبها، علقت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على الوضع في أرمينيا على خلفية مطالبة القوات المسلحة رئيس الوزراء نيقول باشينيان بالاستقالة، بأنه شأن داخلي.

وردا على طلب وكالة "سبوتنيك" التعليق على الأحداث، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا "شأن داخلي يخص أرمينيا".

ووصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيان هيئة الأركان، الذي يطالب باستقالة رئيس الحكومة والمجموعة بأنه محاولة لانقلاب عسكري.

وقال باشينيان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "أعتبر بيان هيئة الأركان العامة محاولة لانقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى ساحة الجمهورية الآن. وسأخاطب الجمهور قريبًا على الهواء".

وطالبت الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية، في بيان باستقالة رئيس الوزراء، نيقول باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، وتحذر باشينيان من استخدام القوة ضد الشعب، قائلة:

"تعرب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة لأسباب قصيرة النظر وغير معقولة، والتي تمت بدون مراعاة المصالح الوطنية الأرمينية، وعلى أساس المشاعر الشخصية. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعتبر مثل هذا القرار خطوة مناهضة للدولة وغير مسؤولة".

وتابع البيان: "وانطلاقا من الوضع الحالي تطالب القوات المسلحة الأرمينية باستقالة رئيس الوزراء والحكومة، وتحذر في نفس الوقت من استخدام القوة ضد الشعب الذي مات أبناؤه دفاعا عن وطنهم وآرتساخ (قره باغ)".