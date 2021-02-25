الخارجية الروسية تعتبر ما يحدث في أرمينيا شأنا داخليا

علقت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على الوضع في أرمينيا على خلفية مطالبة القوات المسلحة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، بأنه شأن داخلي.

موسكو - سبوتنيك. وردا على طلب وكالة "سبوتنيك" التعليق على الأحداث، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا "شأن داخلي أرميني".

ولم تضف الوزارة أي تفاصيل أخرى على ما قيل.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائدة هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، أنه سيلقي كلمة أمام الشعب من ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي، على خلفية الوضع في البلاد.

ووصف باشينيان طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.