ميشوستين يوجه "روسكوسموس" والخارجية بإبرام اتفاقية للتعاون مع الإمارات في الفضاء

وجهت الحكومة الروسية وكالة روسكوسموس ووزارة الخارجية للتوقيع على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في أمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين المنشور على بوابة المعلومات القانونية الرسمية على الإنترنت، "تكليف مؤسسة روسكوسموس الحكومية للأنشطة الفضائية مع وزارة الخارجية الروسية، بإجراء مفاوضات مع الجانب الإماراتي، وفي حال التوصل إلى اتفاق يمكن توقيع الاتفاقية المذكورة نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي".

وتنص الاتفاقية نفسها على التعاون في علوم الفضاء واستكشاف الفضاء والاتصالات والاستشعار عن بعد للأرض والملاحة عبر الأقمار الصناعية وبرامج الفضاء المأهولة وغيرها.

يذكر أن هزاع المنصوري يعتبر أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.