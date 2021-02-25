أرقام كبيرة تساهم بها روسيا في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

أعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، اليوم الخميس، عن الأرقام التي ستساهم بها موسكو في ميزانية الأمم المتحدة العادية.

وقال تشوماكوف، خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "سأبدأ بالأرقام العامة والتي تسمى "المساعدة الإنمائية الرسمية" وهي حوالي مليار دولار سنويًا، ولكن هذا تراكمي، ليس فقط من خلال الأمم المتحدة، ولكن أيضًا من خلال القنوات الثنائية".

وأوضح "تبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة حوالي 3 مليارات دولار ومساهمتنا هذا العام ستبلغ 70 مليون دولار. نحن نستعد لدفعها. في العام الماضي، على الرغم من الوباء، دفعنا مساهمتنا للميزانية العادية، وكانت أقل بقليل من 66 مليون دولار".

وأشار إلى أن روسيا تدفع بانتظام مساهماتها في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام، وكذلك المساهمات الطوعية.

وأضاف أن مساهمة روسيا السنوية في ميزانية حفظ السلام تقارب 200 مليون دولار، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

واختتم تشوماكوف بالقول، إن حصة روسيا في الميزانية العادية للأمم المتحدة هي 2.5%، وفي ميزانية حفظ السلام 3%، و"بالنظر إلى أن هناك 193 دولة في الأمم المتحدة، فإن المساهمة التي تزيد عن 1% تعد كبيرة، فهناك فقط حوالي 16 دولة من هذا القبيل، وهذه هي الجهات المانحة الرئيسية".