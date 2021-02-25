الدفاع الروسية: تم استخدام صواريخ "إسكندر-إم" بنجاح في سوريا ضد الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "إسكندر-إم" تم استخدامها عدة مرات بنجاح في ظروف قتالية في الجمهورية العربية السورية ضد الجماعات الإرهابية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "تم اختبار نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "9 كا 720 - يه" "إسكندر إم" عدة مرات بنجاح في ظروف قتالية في الجمهورية العربية السورية ضد الجماعات الإرهابية الدولية".

وتابع البيان: "وهذا يعطينا سببًا كاملاً للتأكيد أن نظام الصواريخ المذكور المنتج في روسيا هو الأفضل في العالم ضمن فئته".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء الأرميني أنه سيلقي كلمة أمام الشعب من ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، على خلفية الوضع في البلاد.

ووصف باشينيان طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.