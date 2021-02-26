كوساتشيوف: التصرفات الأمريكية في سوريا قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي مع إيران

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن التصرفات الأمريكية في سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وانهيار الاتفاق النووي مع إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "قصة غريبة للغاية، تشارك فيها أربع دول، الولايات المتحدة والعراق وإيران وسوريا، لكن دولة واحدة فقط (الولايات المتحدة) تستخدم القوة العسكرية علانية وكذلك العقوبات".

ووفقا لكوساتشيوف، فإن ظروف وملابسات إطلاق الصواريخ على "المنطقة الخضراء" في بغداد في 22 شباط / فبراير، غير واضحة تمامًا، وتم تحديد المسؤولين عن هذا القصف بطرق مبتذلة، بين الجيوسياسيين المعارضين.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي: "وهكذا، فإن الولايات المتحدة تهب لنفسها مرة أخرى الحق في إجراء تحقيق وإصدار حكم وتنفيذه خارج المحكمة ودون مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهكذا، تتطور هذه القصة إلى الخطر العلني، عندما يكون تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة أمرًا ممكنًا، وانهيار التطبيع المحدد للتفاعل بين الولايات المتحدة وإيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما أكد السيناتور أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "صراع ضخم"، متابعا أن "سوريا تمتلك أسلحة حديثة، بما في ذلك منظومات "إس-300"، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد في مثل هذه الأعمال".

وتابع فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي: "ما حدث خطير للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها".

وأشار جباروف إلى أن كل تفاصيل ما حدث ليست واضحة بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن. لكن كل شيء حتى الآن يبدو في غاية الخطورة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الجيش الأمريكي شن غارة على منشآت في شرق سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وذكر البنتاغون أن الهجوم يأتي ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة على مواقع للقوات الأمريكية في العراق.