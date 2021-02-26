بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في ناغورني قره باغ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي تسوية الوضع في ناغورني قره باغ.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس: "سنناقش اليوم الوضع حول التسوية في ناغورني قره باغ. أود أن أسمع تقييماتكم حول عمل قواتنا لحفظ السلام، وقوات وزارة الطوارئ وحرس الحدود، وكيف يتم التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، مع شركائنا الأجانب ".

في 11 يناير/كانون الثاني، بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أعلن بوتين التوصل إلى إنشاء مجموعة عمل برئاسة نواب رؤساء الدول الثلاث، ويجب على مجموعة العمل تقديم خطط لتطوير قره باغ بحلول 1 مارس/آذار.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.