موسكو: مباحثات روسية إيرانية تتناول الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، مسائل تتعلق بالشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، والذي نشر على موقعها الإلكتروني: "جرى خلال المحادثة تبادل للآراء حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا والعراق ومنطقة الخليج".

هذا وأعلن البنتاغون، في وقت سابق من اليوم، أن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا، بما في ذلك " كتائب حزب الله " العراقي و "كتائب سيد الشهداء"، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين وعسكريي قوات التحالف في العراق، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن العسكريين الأمريكيين اعتمدوا على معلومات استخبارية من الجانب العراقي، مؤكدا ثقته من دقة الضربة.

إلى ذلك، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الكرملين يتابع الهجوم الأمريكي على سوريا عن كثب، وعلى اتصال دائم بالزملاء السوريين.

وأفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن 17 شخصا قتلوا جراء الهجوم الأمريكي على مواقع للمقاومة في منطقة البوكمال السورية.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي، في وقت سابق، أن القصف الأمريكي على شرق سوريا لم يسفرعن وقوع خسائر، واصفا القصف بـ"العمل المستهجن".