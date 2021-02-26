شدد على الإسراع في تشكيل الحكومة... بوغدانوف يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تيار المردة اللبناني

جرت اليوم الجمعة، محادثة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف ورئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة الخارجية الروسية، "فإن الطرفان ناقشا خلال المحادثة كيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ومعالجتها مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة فعالة في أقرب وقت ممكن في البلاد برئاسة سعد الحريري".

وجدد الجانب الروسي تأكيد دعمه المستمر لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، كما تم النظر في إمكانية قيام الجانب الروسي بتقديم المساعدة للبنان في مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وكان سعد الحريري، قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني".