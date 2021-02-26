دبلوماسي روسي يكشف تفاصيل عودته إلى روسيا على متن عربة يدوية للسكك الحديدية

كشف السكرتير الثالث للسفارة الروسية لدى بيونغ يانغ ، فلاديسلاف سوروكين تفاصيل رحلة العودة إلى روسيا على متن عربة يدوية للسكك الحديدية، وكيف استقبلهم حرس الحدود.

وقال سوروكين للصحفيين اليوم الجمعة :"تم الترحيب بنا بحرارة، وكان الجميع مهذبين للغاية، وتم إصدار جميع الإجراءات اللازمة بشكل صحيح. ساعدونا في تفريغ كل شيء من العربة".

وردا على سؤال حول إعادة العربة إلى الكوريين قال سوروكين: "بصراحة، لا علم لدي هذه هي المرة الأولة التي أسمع فيها أن أصدقاءنا الكوريين يطالبون بإعادة العربة".

وأضاف الدبلوماسي: "هذا غير صحيح على الأرجح لأنه الحدود مغلقة.. كوريا الديمقراطية أغلقت الحدود لاستيراد البضائع ودخول الناس وإدخال أية وسيلة نقل".

وفي وقت سابق صرحت الملحق الصحفي بالسفارة الروسية لدى بيونغ يانغ أناستازيا تشيرنيتسكايا، لوكالة "سبوتنيك" ، أن هذه الطريقة الغريبة لسفر الدبلوماسيين الروس عند العودة إلى الوطن من كوريا الديمقراطية أصبحت الخيار الوحيد.

وأوضحت أن خيارًا آخر سيكون رحلة عبر المرور بمدينة داندونغ الصينية، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة، سيضطر الدبلوماسيون إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، ثم انتظار رحلة إلى موسكو.

في وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية على قناتها في "تلغرام" مقطع فيديو يظهر مغادرة موظفي السفارة الروسية من كوريا الديمقراطية.

ونظرًا لأن الحدود مغلقة بين البلدين بسبب جائحة الفيروس التاجي، اضطروا إلى استخدام عربة يدوية للسكك الحديدية.