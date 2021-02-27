موسكو تبدأ بتطعيم المشاركين بالاختبارات السريرية بلقاح "سبوتنيك لايت"

أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، صباح اليوم السبت، عن بدء التجارب السريرية المرتبطة بلقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات راكوفا التي قالت: "اليوم تم تطعيم أول المشاركين في التجارب السريرية المرتبطة بلقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشارت راكوفا إلى أنه "يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عاما أن يصبح متطوعا بدون عوائق طبية ومن بين القيود الرئيسية الإصابة بالفيروس في الماضي، والمطعمين بلقاح فيروس كورونا في غضون 30 يوما، كذلك مرضى القلب والذين لديهم تفاعلات وحساسية شديدة تجاه الأدوية أو اللقاحات".

وأضافت راكوفا قائلة "من المفترض أن هذا اللقاح سيُستخدم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما، والذين يطورون استجابة مناعية جيدة".

وفقًا لنائب العمدة ستستخدم التجارب جميع التطورات الرقمية التي أثبتت وجودها في دراسة لقاح "سبوتنيك V".

وبحسب سجل الموافقات الذي تم إصداره، فإن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية يجب أن تنتهي في 28 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر "تويتر"، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.