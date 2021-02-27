الدفاع الروسية: وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا ناقشا الوضع في قره باغ والمنطقة

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأرميني فاغارشاك اروتونيان، حيث ناقشا الوضع في المنطقة وقره باغ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "خلال المحادثة، ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي، والوضع الحالي في المنطقة، والمناطق التي ينفذ فيها جنود حفظ السلام الروس مهامهم في قره باغ، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

ووقع أروتونيان وشويغو يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في يريفان حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.