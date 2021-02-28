روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة المناخ والبيئة في القطب الشمالي

أطلقت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أول قمر صناعي من طراز "أركتيكا-إم" ستكون مهمته الأساسة مراقبة المناخ وبيئة القطب الشمالي.

وتخطط روسيا لإطلاق ثاني قمر صناعي لها من طراز "أركتيكا-إم" في العام 2023، وثلاثة أقمار صناعية أخرى خاصة بالطقس في 2024-2025.

وذكرت قناة "روسكوسموس" التابعة للوكالة على منصة "يوتيوب" أنه في عام 2022، سيتم إطلاق سرب من أربعة أقمار صناعية صغيرة إلى مدار الأرض من محطة الفضاء الدولية، وفي العام 2023 هناك خطة لإطلاق ستة أقمار أخرى".

وفي مايو/أيار 2019، كشف رئيس قسم معهد موسكو للطيران، أوليغ أليفانوف، عن مشروع يجري تطويره في روسيا لإطلاق سرب من الأقمار الصناعية الصغيرة من محطة الفضاء الدولية.