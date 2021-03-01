الكرملين يؤكد التحضير لعقد مؤتمر عبر الهاتف بين بوتين وأردوغان

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، التحضير لعقد مؤتمر عبر الهاتف بين فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة بدء بناء الوحدة الثالثة من محطة أكويو للطاقة النووية.

في وقت سابق، قال رئيس وزارة الطاقة التركية، فاتح دونمز، إنه يتوقع في 10 مارس/ آذار مشاركة عبر الإنترنت لرئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين وطييب أردوغان، في حفل صب الخرسانة في أساسات الكتلة الثالثة، حسبما نقلت عنه صحيفة "صباح".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يتم التحضير لمراسم بمناسبة بدء المرحلة الرئيسية لبناء الكتلة الثالثة من أكويو. ويتم التجهيز لتنظيم مؤتمر عبر الهاتف بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين بمناسبة بدء البناء".

كما أشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي إلى أن رئيسي الدولتين قد أجريا "محادثة هاتفية مفصلة للغاية" تحدثا خلالها عن مثل هذا المؤتمر الهاتفي المحتمل.

وأضاف بيسكوف "إنهما لا يخططان لأي مفاوضات جوهرية أخرى غير موضوع أكويو، إلا إذا رأى الرئيسان ضرورة أخرى".