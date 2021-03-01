بوتين: اللقاحات الروسية المضادة لكورونا فعالة ضد السلالات المتحورة في أوروبا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد تعمل بشكل فعال ضد تلك السلاسلات التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس بوتين: "إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد تعمل أيضا بشكل فعال ضد تلك السلالات التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا".

وقد التقى الرئيس بوتين برئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا (FMBA) وطلب منها إبلاغه بنتائج عمل القسم لعام 2020.

كما أشار بوتين إلى أن الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية لديها الكثير من مجالات الاهتمام والأنشطة، وكلها مهمة جدا لنظام الرعاية الصحية، وحتى لقطاعات كبيرة معينة من الاقتصاد.

وقال بوتين: "إنه كما قيل لي، بأن اللقاحات التي لدينا اليوم فعالة ضد هذه السلالات المتحورة التي تخيف الجميع في أوروبا، حيث أن اختبارات هذه اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، تظهر أن لقاحاتنا فعالة ضد هذه السلالات".

يذكر أن، روسيا سجلت ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، الأول كان لقاح "سبوتنيك V" المسجل من قبل قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من مرض "كوفيد-19".

والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تسجيل لقاح ثالث "كوفيفاك" ضد فيروس "كورونا" في روسيا، الذي تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.