روسيا تمد قرغيزيا بمنظومات "إس-300"... ما السبب

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة القرغيزية، غالينا بايتيريك، قد أعلنت أن من نتائج زيارة الرئيس القرغيزي، صدر جبروف، لروسيا في الفترة 24 – 25 فبراير/شباط الاتفاق على توريد منظومات صواريخ "إس-300" وطائرات مسيرة لقرغيزيا.

وكشفت المتحدثة باسم هيئة التعاون العسكري التقني الروسية، فاليريا ريشيتنيكوفا، لـ"سبوتنيك" أن التعاون العسكري التقني المتواصل بين روسيا وقرغيزيا يهدف إلى تعزيز القوة الدفاعية للدولتين ومنظمة الأمن الجماعي التي تنتمي إليها روسيا وقرغيزيا.

وتعهدت روسيا بموجب اتفاقية التعاون العسكري التقني التي وقعتها قرغيزيا وروسيا قبل 8 أعوام بتزويد قرغيزيا بأسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار دولار.

وتوجد قي قرغيزيا قاعدة عسكرية روسية تحتضنها مدينة قانت.

ويعود تاريخ التعاون الأمني بين الجمهوريات السوفيتية المتحدة السابقة إلى عام 1992 عندما وقع رؤساء 6 جمهوريات – أرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، اتفاقية الأمن الجماعي.

وانضمت إليها أذربيجان وجورجيا وبيلاروسيا في عام 1993. ووقعت جميع أطراف الاتفاقية باستثناء أذربيجان وجورجيا وأوزبكسان، بروتوكول تمديد اتفاقية الأمن الجماعي في عام 1999.

وتأسست منظمة الأمن الجماعي في 14 مايو/أيار 2002. وتضم المنظمة في عضويتها الآن ست دول هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان.

وحدد ميثاق المنظمة الصادر في عام 2002 مهامها الرئيسية في تعزيز السلام، والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، والدفاع عن استقلال الدول الأعضاء ووحدة أراضيها وسيادتها. وتركز الدول الأعضاء على الطرق السياسية لتحقيق المهام المطروحة على المنظمة.