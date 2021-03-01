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    بلومبرغ: ثروة أغنياء روسيا تزيد بـ18.2 مليار دولار خلال شهرين

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    روسيا
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    زادت ثروة أغنياء روسيا في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط من العام الحالي، بمقدار 18.291 مليار دولار، حسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، الذي يراقب بشكل يومي حركة أثرياء العالم.

    ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، واستنادا لمؤشر "بلومبرغ"، ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي والمالك المشارك لشركة أورال للتعدين والمعادن، أندريه كوزيتسين منذ بداية العام بمقدار 2.07 مليار دولار إلى 6.29 مليار دولار. وجاء في الترتيب الثاني الشريك المؤسس إسكندر محمودوف، الذي زادت ثروته بمقدار 2.01 مليار دولار إلى 9.86 مليار دولار.
    ففي غضون شهرين، تراجعت ثروة رجل الأعمال الروسي، علي شير عثمانوف، المالك لـ"ميتال إينفست" و"ميغافون" ومجموعة "مايل رو"، بمقدار 553 مليونا إلى 20.6 مليار دولار، ورجل الأعمال سليمان كريموف بمقدار 141 مليونا إلى 9.75 مليار دولار.
    وحاز على الريادة في قائمة أغنياء روسيا أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين، الذي ارتفعت ثروته بمقدار 67.1 مليون دولار إلى 30.1 مليار دولار.

    الروبل والدولار
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات: أغنياء روسيا خسروا منذ بداية العام نحو 16.7 مليار دولار

    واحتل المالك المشارك في شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخلسون، المركز الثاني في التصنيف، وارتفعت ثروته بمقدار 908 مليون دولار لتبلغ 25.7 مليار دولار.
    وجاء في المركز الرابع مالك أغلبية أسهم شركة "نوفوليبيتسك" للصلب، فلاديمير ليسين، الذي ارتفعت ثروته بمقدار 1.65 مليار دولار إلى25.5 مليار دولار.
    واحتفظ بالمركزين الرابع والخامس، المالك الرئيسي لشركة "سيفيرستال" أليكسي مورداشف. حيث زادت ثروته بمقدار 1.45 مليار دولار، لتصل إلى 24.5 مليار دولار، وعلي شر عثمانوف.
    وبقي رومان أبراموفيتش أكبر مساهم في "إيفراز" في المركز السادس، وبلغت ثروته 19.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.07 مليار دولار.

    وانتقل المالك المشارك وحيد ألكبيروف من المركز الثامن إلى المركز السابع بزيادة قدرها 1.34 مليار إلى 18.6 مليار دولار.

    © Sputnik . Михаил Кутузов
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    وتراجع أندريه ميلينشينكو مالك "يفروخيما" إلى المركز الثامن الذي ارتفعت ثروته بمقدار 502 مليون دولار لتصل إلى 18.6 مليار دولار. ويحتل غينادي تيمشينكو، الذي يملك حصصا في "نوفاتيك" و"سيبور"، والمالك الرئيسي لـ"رينوفا"، فيكتور فيكسيلبيرغ، المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

    وارتفعت ثروة تيمشينكو، منذ بداية العام بمقدار 476 مليون دولار، لتصل إلى 17.1 مليار دولار، وفكسيلبيرغ بمقدار 618 مليون دولار، لتصل إلى 16.7 مليار دولار.
    ويذكر أن، مؤشر تصنيف بلومبرغ للمليارديرات "بي بي أي" يتم احتسابه، بناء على تقويم قيمة الأسهم وبيانات تقارير الشركات التي يملك المليارديرات مجموعات أسهم فيها.

    أما بالنسبة إلى بعض الشركات يتم احتساب المؤشر على أساس معدل إجمالي القيمة السوقية لكافة أسهم الشركة العامة بالنسبة إلى معدل "إي بي أي تي دي أي" أي" (العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك) أو معدل سعر السهم بالنسبة للعائد على السهم.
    وتشمل قائمة "بي بي أي" أغنى  500 شخص في العالم، وتضم حاليا 24 روسيا.

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