الخارجية الروسية: مباحثات روسية سورية تتناول إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب الدولي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، التعاون بين موسكو ودمشق بشأن إعادة الإعمار في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الخاص: "تواصل تبادل الآراء خلال المحادثة حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في الجمهورية العربية السورية، حيث تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا التفاعل الروسي السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد الصراع".

وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي من جديد دعمه المستمر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعدادها لمواصلة تقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري في مكافحة الإرهاب الدولي".

وتؤكد روسيا باستمرار استعدادها الثابت لمواصلة الإسهام في إقامة حوار شامل وبناء بين الأطراف السورية لتعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أقرب وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري.