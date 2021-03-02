موسكو تشدد على اتخاذ تدابير لإجبار عمالقة التكنولوجيا الأجنبية للامتثال للقوانين الروسية

شددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ تدابير لإجبار عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأجانب للامتثال لمتطلبات الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" والقوانين الروسية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت ماتفينكو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "الحديث لا يتعلق بالتشديد، بل بالتنظيم كون العديد من القضايا ببساطة لم يتم تسويتها بشكل قانوني".

لافتة إلى أنه " أثناء تمرير القوانين في وقت سابق تم التعويل على أن شركات الإنترنت الكبيرة ذات السمعة الطيبة لن تجرؤ على عدم الامتثال للقوانين على الرغم من كونها كانت قوانين تحذيرية، لكننا كنا مخطئين".

وأضافت، " لقد تجاهلوا تشريعاتنا والآن يجب علينا تطوير إجراءات من شأنها إجبارهم على الامتثال غير المشروط لمتطلبات الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور)".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المفيد إلزام شبكات التواصل الاجتماعية الغربية وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة بتسجيل مكاتبها في روسيا ودفع الضرائب للميزانية الروسية، قالت ماتفينكو، "بالطبع، وهذا أيضا".