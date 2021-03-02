ماتفينكو: روسيا ستفتح حدودها الدولية بمجرد تحسن الأوضاع الخاصة بانتشار فيروس كورونا

دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، مواطنيها للتخطيط لقضاء عطلاتهم الصيفية داخل البلاد لهذا العام، حيث سيظل السفر إلى أوروبا ودول أخرى صعبا بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

وقالت في مقابلة مع "سبوتنيك": "من الممكن والضروري بالتأكيد التخطيط لقضاء الإجازة في روسيا. ولا داعي للخوف من إغلاق بعض الحدود أو إلغاء بعض الرحلات".

وفي حديثها عن احتمالات ذهاب الروس لقضاء الإجازة في الخارج، أكدت أن الوضع هنا لا يعتمد على سلطات الاتحاد الروسي.

وأضافت "مع زيادة تحسن الوضع مع الوباء، سنكون مستعدين لفتح الحركة الجوية في اتجاهات جديدة، ولكن كما تعلمون، هذا قرار ثنائي، فقط عندما تكون البلدان الأخرى مستعدة لاستقبال مواطنينا. ونحن نرى أن الوضع في أوروبا، وليس فقط في أوروبا، لا يزال من الصعب للغاية تحسينه".

هذا وكانت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" قد أعلنت في وقت سابق، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى عدة دول جديدة، في إطار خطة فتح الحدود التدريجي بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وجاء في بيان الشركة: "تستأنف شركة "إيروفلوت" رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى نور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) والقاهرة (مصر) ومينسك (بيلاروس)".