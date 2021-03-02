بوتين مهنئا غورباتشوف بعيد ميلاده: شخصية بارزة تركت أثرا كبيرا على مجرى التاريخ

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأخير للاتحاد السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، بعيد ميلاده التسعين، واصفا إياه بأنه شخصية بارزة في التاريخ المعاصر، تركت أثرا كبيرا على مجرى التاريخ.

موسكو-سبوتنيك.وقال الرئيس بوتين، في برقية تهنئة بعث بها إلى غورباتشوف، نشرت على موقع الكرملين: "تقبلوا تهنئتي بمناسبة اليوبيل التسعيني الرائع. تنتمون بحق لسلسلة الشخصيات المتميزة ورجال الدولة البارزين لعصرنا الذين كان لهم تأثير كبير في مسار التاريخ الوطني والعالمي".

ترأس غورباتشوف الاتحاد السوفيتي من العام 1985 إلى العام 1991 كأمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي أولا، ثم كرئيس للدولة.

بعد توقيع اتفاقية تأسيس رابطة الدول المستقلة في ديسمبر /كانون الأول عام 1991، أعلن غورباتشوف تنحيه عن منصبه الرئاسي.

هذا وطبق غورباتشوف نهج إعادة البناء "بيريسترويكا" في إطار إصلاحات جذرية طالت جميع مفاصل الحياة في الدولة السوفيتية.