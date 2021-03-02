الكرملين: يتم التحضير لاجتماع "أوبك+"... لكن هذا الإعداد "يحب الصمت"

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن روسيا لن تعلن عن توقعاتها من اجتماعات مجموعة "أوبك +"، مشيرا إلى أن التحضيرات لمثل هذه اللقاءات "تحب الصمت".

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين ردا على سؤال عن توقعات روسيا من اجتماع "أوبك+" القادم إن "هذه الاجتماعات، وسوق النفط والمنتجات النفطية بشكل عام، تحب الصمت. لذلك، بطبيعة الحال، يتم التحضير لهذا الاجتماع".

وتابع: "يمارس هذه المسألة نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك، ونحن لا نصرح بتوقعاتنا، ولا نعلن عنها".

ويترقب العالم، الخميس المقبل، اجتماعا حاسما لتحالف "أوبك+" في محاولة من الأعضاء لتثبيت نجاح تم تحقيقه لاستقرار الأسواق.

وفي وقت سابق كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن مواقف السعودية مع روسيا لم تتقارب بعد، مرحجا أن السعوديين سيصرون على الحفاظ على الإنتاج عند المستوى الحالي.

وخفضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا منذ مايو/ أيار 2020 بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة "كوفيد 19".

ومع تحسن الوضع، تم تعديل القيود، واعتبارًا من فبراير/شباط من هذا العام بلغ مقدار الخفض 7.125 مليون برميل يوميًا، واعتبارًا من مارس/آذار ستصل قيمة الخفض إلى 7.05 مليون.