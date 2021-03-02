لافروف يؤكد أن موسكو سترد على العقوبات الأميركية المحتملة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة ضدها.

وصرح لافروف، بأن روسيا ستقوم بالرد على عقوبات محتملة قد تقرضها الولايات المتحدة على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره الأوزبكي، مجيبا عن سؤال عن كيفية رد روسيا حال فرض عقوبات أميركية عليها: "بالطبع سنرد. قواعد الدبلوماسية لم تُلغى، والمعاملة بالمثل هي إحدى هذه القواعد".

وألقي القبض على نافالني أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ تعرضه لتسميم مزعوم في آب/ أغسطس الماضي)، ونظمت في عدد من مدن البلاد مظاهرات غير مرخص بها بنداء منه.

وقررت محكمة ستراسبورغ في 16 شباط/ فبراير 2021، وفقًا للمادة 39 من قواعد المحكمة، دعوة الحكومة الروسية للإفراج عن أليكسي نافالني، الذي استبدلت محكمة موسكو في بداية شباط/فبراير الحكم الصادر ضده في قضية احتيال مع وقف التنفيذ بعقوبة فعلية.

ورد الكرملين بأن الطابع المنحاز لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يثير الكثير من التساؤلات.

وعاقبت محكمة روسية، السبت الماضي، نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل (نحو 11.4 ألف دولار)، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.