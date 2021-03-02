روسيا تحظر استيراد الدواجن والبيض من الجزائر

حظرت الخدمة الفيدرالية للإشراف البيطري والصحة النباتية في روسيا استيراد منتجات الدواجن والطيور الحية والبيض من الجزائر بسبب تفشي أنفلونزا الطيور فيها.

وقالت الخدمة: "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في الجزائر بسبب الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى، فُرضت منذ 2 آذار / مارس 2021 قيود مؤقتة على تصدير المنتجات التالية إلى روسيا من الجزائر: الدواجن الحية والبيض، لحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تتعرض لمعالجة حرارية (70 درجة على الأقل)، باستثناء البضائع الخاضعة للمعالجة التي تضمن تدمير فيروسات أنفلونزا الطيور".

كما يحظر استيراد المنتجات الجاهزة من الدواجن أو منتجات تغذية الطيور: مكملات الأعلاف والأعلاف للدواجن (باستثناء مكملات الأعلاف من أصل نباتي والتوليف الكيميائي والميكروبيولوجي)، وكذلك المعدات المستخدمة لذبح وتقطيع الطيور.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عبور الطيور الحية من الجزائر عبر أراضي روسيا.