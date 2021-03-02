يوتين: طواحين هواء تكساس تسبب انكماشا اقتصاديا عالميا

أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن بعض التوقعات تشير إلى انكماش كبير في سوق الفحم العالمي على المدى الطويل، بسبب الانتقال إلى أنواع وقود بديلة أكثر صداقة للبيئة، ولكن "طواحين الهواء" المجمدة في تكساس تم تسخينها بطرق بعيدة كل البعد عن حماية الطبيعة.

وقال بوتين في اجتماع حول تطوير الصناعة، اليوم الثلاثاء: "إذا تحدثنا عن الآفاق طويلة الأجل لسوق الفحم العالمي بعد العقد الحالي، فهناك توقعات مختلفة في هذا الصدد".

وأضاف "ليس سراً أن بعضها (يقصد الطواحيد) يشير إلى انكماش كبير في السوق، بما في ذلك بسبب التغيرات التكنولوجية والاستخدام النشط للوقود البديل، لكننا نعرف أيضًا ما يحدث مع هذا، كان لابد من عمل المطاحن بطرق بعيدة من حماية البيئة، حسنًا، ربما يؤدي هذا أيضًا إلى إجراء بعض التعديلات".

ودعا رئيس الدولة "على أي حال إلى دراسة جميع السيناريوهات المحتملة بعناية لضمان تنمية واثقة لمناطق تعدين الفحم، حتى مع انخفاض الطلب العالمي على الفحم، مع تدهور الوضع العالمي".

ومن بين المهام المهمة الأخرى التي يجب أن تظل تحت السيطرة، حدد بوتين الاهتمام بالبيئة، وتحسين الوضع البيئي في مجالات تعدين الفحم والشحن، قائلا: "في جميع هذه المجالات، من الضروري العمل والتنسيق المشترك للسلطات التجارية والإقليمية والفيدرالية"، مؤكدا أنه "قد تم بالفعل إصدار تعليمات في هذا الصدد، وأكثر من مرة، أطلب اليوم تقديم تقرير عن تنفيذها، بما في ذلك تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكوزباس، منطقة الفحم الرائدة في البلاد".