مسؤول روسي يقترح طريقة لمكافحة العقوبات ضد روسيا

وقال في مقابلة مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، اليوم الثلاثاء: "عندما تحاول دول أجنبية معاقبتنا، يجب أن نتخذ إجراءات جوابية حتى لا يستخفوا بمعاقبتنا".

وأوضح جيرينوفسكي: "على سبيل المثال، الولايات المتحدة طائراتهم تصنع من التيتانيوم والمعادن الأخرى التي نملكها. في حال قررنا إيقاف توريد هذه المعادن، ستتوقف كل هذه الطائرات".

وأضاف: "لدينا العديد من الفرص للضغط عليهم أيضًا".

وكانت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإدراج أربعة مواطنين روس بقائمة العقوبات في إطار النظام العالمي الجديد على انتهاك حقوق الإنسان؛ وذلك على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، ورئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، ورئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، ورئيس الدائرة الفدرالية لتنفيذ الأحكام، ألكسندر كلاشنيكوف.

إلى ذلك، أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم، أن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات ضد 7 مسؤولين بارزين بالحكومة الروسية، وإدراج 14 منظمة على "القائمة السوداء"، على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني.

كما اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وقوف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وراء تسميم نافالني.