موسكو: أمريكا لا تورد أسلحة لروسيا ولا يوجد خطط لمثل هذا

أعلن المكتب الصحفي للدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني في روسيا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تورد أي أسلحة إلى روسيا ولا يوجد خطط لمثل هذا.

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية إدراج الولايات المتحدة روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.

وأفاد المكتب الصحفي خلال إحاطة إعلامية: أن "العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس ضد بلدنا، تثير الحيرة كونها في هذه الحالة بالذات تتعلق بتوريد الأسلحة، حيث لا يوجد توريد أي أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا نخطط لها".

وأضاف قائلا، "للدقة التاريخية، آخر مرة تم فيها توريد تقنيات عسكرية أو أخرى إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب مرسوم الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب، والتي أعلن عن نهايتها في 21 أغسطس/آب 1945 من قبل الرئيس ترومان".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية إصدار المحكمة الروسية حكما بالسجن على المعارض أليكسي نافالني في قضية اختلاس الأموال، التي صدر بحقه ضمنها حكم السجن مع وقف التنفيذ في وقت سابق.