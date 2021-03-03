زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي عن رصدها زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل.

يوجنو ساخالينسك ، 3 مارس - سبوتنيك. وبحسب وزارة الطوارئ، تم رصد الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة علة مقياس ريختر عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء 3 مارس بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة وعلى عمق 50 كلم.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.

كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي.