الصحة الروسية: مناعة المواطنين الجماعية ضد كورونا قد تتحقق في منتصف العام الجاري

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد بين المواطنين الروس في النصف الأول من هذا العام.

وقال موراشكو للصحفيين: "وفقا لخطط التوريد والتطعيم، نخطط أن يتم الانتهاء من تطعيم السكان في النصف الأول من العام..وربما ستشمل شهر تموز/يوليو".

هذا وأعلن موراشكو، في وقت سابق، أن الفترة من شباط/فبراير إلى آذار/مارس، قد تكون نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن الجائحة بعدها ستبدأ بالتراجع.

وسجلت روسيا يوم أمس الثلاثاء بحسب مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أدنى مستوى من الإصابات منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغ 10565 حالة.