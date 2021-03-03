أكد البرلماني الروسي سيرجي تسيكوف، من شبه جزيرة القرم لوكالة "سبوتنيك"، أن معظم السياسيين في أوكرانيا يدركون أن العدوان العسكري ضد القرم سيؤدي إلى تفكك البلاد، ولن تعود أوكرانيا موجودة كدولة واحدة بعد ذلك.

وقال تسيكوف: "أعربت أوكرانيا باستمرار عن أفكار غير ملائمة بهذا الخصوص، وهذه سياسة عدوانية".

وشدد على أن "معظم السياسيين الأوكران يدركون أن العدوان المسلح على القرم سيؤدي إلى توقف البلاد عن الوجود كدولة واحدة".

بالإضافة إلى ذلك، من الواضح للجميع بالفعل أن "شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا ولا توجد احتمالات أخرى في هذا الخصوص".

في وقت سابق، قال النائب السابق في البرلمان الأوكراني تاتيانا تشيرنوفول إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة باستمرار للاستيلاء المسلح على شبه الجزيرة.