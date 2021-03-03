استثمار قطري جديد في موسكو

كشف المالك المشارك لمطار فنوكوفو الدولي في العاصمة موسكو، فيتالي فانتسيف، عن توقعاته بإتمام صفقة بيع 25 بالمئة من حصة المطار للخطوط الجوية القطرية في غضون عام.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات فانتسيف خلال مؤتمره الصحفي: "من الصعب جدا تحديد الفترة، لكن كان ينبغي تنفيذ الصفقة قبل عام ونصف، ولكن للأسف هناك أمور بيروقراطية، لذلك لا نعلم تماما متى سيتم تنفيذها لكننا نتوقع أنه في غضون عام".

يذكر أن مطار فنوكوفو هو مطار دولي يقع جنوب غربي العاصمة موسكو ويعد واحد من المطارات الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى مطار دوموديدوفو الدولي ومطار شيريميتييفو الدولي.