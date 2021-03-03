صحيفة: روسيا تدرس تطبيق نظام جديد خاص بالإقامة في فنادقها لجذب السائحين

كشفت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الروسية تدرس حاليا تطبيق نظام جديد خاص بالإقامة في فنادقها لجذب السائحين، للإسهام في تحفيز السياحة في البلاد.

ووفقا لصحيفة "كومرسانت" الروسية، قالت وكالة السياحة الروسية "روستوريزم" إنها تدرس حاليا مسألة تطبيق نظام "الكل مشمول" أو (All inclusive) ، بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو".

وأضافت أن "الفنادق الروسية تطبق هذا النظام حاليا ولكن بأشكال مختلفة عن بعضها".

وأوضحت أن "الخدمات في الفنادق بالمناطق السياحية تختلف من واحد إلى آخر، إذ توجد فنادق توفر لروادها 5 وجبات في اليوم ويأتي ذلك ضمن ثمن الليلة الواحدة، بينما يتضمن سعر الإقامة في فنادق أخرى خدمة الطعام على مدار 24 ساعة، فيما تشمل الإقامة في بعض الفنادق تقديم المشروبات الروحية (الكحولية).

وأشارت إلى أنها "تنوي تعديل قواعد التصنيف الموجودة من أجل توحيد الخدمات، وذلك من خلال تحديد الاختلاف بين فئات نظام All inclusive وUltra all inclusive".

يشار إلى أن نظام الـAll Inclusive يتمثل فى حصول السائح أو النزيل بالفندق على سعر شامل للإقامة والوجبات الثلاث وجميع المشروبات على مدار اليوم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (آتور)، مايا لوميدزي، عن انخفاض دخل منظمي الرحلات السياحة في روسيا بسبب الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وقالت لوميدزي إن "إجمالي دخل منظمي الرحلات السياحية في نهاية عام 2020 انخفض بأكثر من 60 بالمئة".

وكان رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، في يوليو/تموز العام الماضي أن الخسائر في قطاع السياحة بلغت 1.5 تريليون روبل (حوالي 21 مليار دولار)، وأن تعافي القطاع سيتم ليس قبل عام ونصف على الأقل.