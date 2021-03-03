موسكو تغلق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى كورونا بعد انحسار الوباء

أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق أكبر مستشفى مؤقت كان معدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد والواقع في مركز التسوق "ماي مول" في منطقة رامنسكوي بالقرب من العاصمة موسكو.

وقال المتحدث الرسمي لوكالة "سبوتنيك" إن "العاصمة الروسية موسكو تحتوي على أكبر مستشفى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتحتوي على 2200 سرير وكانت جاهزة للعمل واستيعاب المرضى بشكل مباشر ويومي".

وأضاف المتحدث قائلا: " لقد أتم هذا المركز وظيفته بشكل جيد واستقبل نحو 5500 مريض بفيروس كورونا وكان من بينهم الآلاف بحالات صعبة".

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إغلاق المستشفى جاء في سياق استقرار الوضع الوبائي في المنطقة.

وسجلت روسيا يوم أمس الثلاثاء بحسب مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أدنى مستوى من الإصابات منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغ 10565 حالة.