وزيرة الخارجية النمساوية السابقة مرشحة لعضوية مجلس إدارة شركة "روسنفت"

من المحتمل أن يتم إضافة سياسي أوروبي آخر رفيع المستوى إلى مجلس إدارة روسنفت، إلى جانب المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.

تم ترشيح وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل لعضوية مجلس إدارة شركة روسنفت الروسية العملاقة.

واستقالت كارين كنيسل من منصبها في يونيو/حزيران 2019. في عام 2018، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفافها.

كما أعيد ترشيح المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لعضوية مجلس إدارة الشركة.

روسنفت هي شركة نفط متكاملة أغلبيتها مملوكة للحكومة الروسية. مقرها الرئيسي في موسكو.

أصبحت روس نفط من الشركات الروسية الرائدة في مجال استخراج وتكرير النفط بعد شراءها أصول عملاق النفط السابق بوكوس في مناقصة حكومية في مارس/آذار 2013.