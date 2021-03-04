الحكم بالسجن على روسيين سرقا 4 سيارات باستخدام مقص طبي

حكمت محكمة، في مدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا، على مواطنين من سكان المدينة بتهمة سرقة سيارات، وفقا لمكتب المدعي العام في بريموري.

جاء في تقرير المكتب: "سرق المتهمان أربع سيارات في مدينة فلاديفوستوك، وفتحوها باستخدام المقص. تقدر الأضرار الناجمة عن أفعالهم بأكثر من 10 آلاف دولار".

وبحسب التحقيق، فقد تورط رجلان في سرقة أربع سيارات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2019. استخدم المتسللان مقصًا طبيا (مقص يستخدم عادة لتشريح الجثث).

حُكم على أحد المتهمين بالسجن خمس سنوات، والآخر ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، استوفت المحكمة الدعاوى المدنية للضحايا.