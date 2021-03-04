وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ دراسة تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت دراسة ملف تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، للتأكد من مطابقة اللقاح مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وجاء في بيان صدر اليوم أن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن بدء إجراءات مراجعة ملف تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك في" من قبل لجنة الأدوية للاستخدام الطبي التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية".

وأكد كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن التعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كورونا يجب أن يخرج عن نطاق السياسة، موضحاً أن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي سيؤمن لـ 50 مليون من سكان الاتحاد الأوروبي بدءًا من يونيو 2021.

وقال ديميترييف: "يجب أن تتغلب الشراكات في مجال اللقاح على السياسة، وتعد شراكة وكالة الأدوية الأوروبية مثالًا رائعًا يثبت أن توحيد القوى فقط هو الذي يمكن أن يهزم الوباء. ستوفر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية اللقاح الروسي لـ50 مليون مقيم في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو 2021".

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 35 دولة، بما في ذلك الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.