عمدة مدينة أرجنتينية يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي حاملا صورة بوتين.. صور

تلقى عمدة مدينة روكي بيريز الأرجنتينية، يوم أمس الأول الثلاثاء ، الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا وهو يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر العمدة خوان كارلوس "شينشو غاسباريني صورته على حسابه الشخصي على تويتر، وعلق: "أحضرت هذه الصورة لأني فخور بها، قالوا إنه سيسممنا، وهو ينقذ حياتنا".

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

​بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، في البداية لم يُسمح له بالتطعيم بسبب متلازمة ترقق النخاع الذي يعاني منها. قال تشينشو لراديو جرافيكا: "لم ينصحني الأطباء بالقيام بذلك، لكن بعد أسابيع قليلة منحوني الإذن بالتطعيم"، بحسب ما ذكر موقع "inosmi".

وأوضح العمدة أيضًا سبب قراره بالتقاط صورة مع صورة الرئيس الروسي: "لطالما أردت أن أعبر عن امتناني لبوتين لإنقاذ العديد من الأرواح في الأرجنتين. اليوم يريد العالم كله أن يتم تطعيمه باللقاح الروسي. لقد قلت بالفعل منذ ثلاثة أشهر أننا سنقاتل جميعًا من أجل"سبوتنيك V"".