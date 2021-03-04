الخارجية الروسية: لافروف سيبحث خلال زيارته إلى الإمارات وقطر والسعودية التنسيق في سوق النفط العالمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى كل من الإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 8 إلى 12 مارس/أذار الجاري.