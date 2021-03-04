بوتين يعلن عن عدد متلقي اللقاح في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نحو مليوني مواطن روسي تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وعدد مماثل تلقى جرعة واحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في لقاء مع المشاركين في فعالية "نحن معا": "لقد تلقى أكثر من مليوني شخص جرعتي اللقاح، وعدد مماثل من المواطنين أو أقل قليلا تلقوا أول جرعة".

وتمنى بوتين التوفيق للقاحات المنافسة قائلا: "عندما قلت إن لدى الزملاء مشكلات مع اللقاحات الأخرى، لم تكن شماتة من جانبنا بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، تمنيات بالتوفيق. حتى لشركة فايزر، وهي شركة تملك قاعدة علمية رائعة، بالتأكيد سيتفاعلون وسيحسنون من معايير لقاحاتهم".

في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، بأن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد تعمل بشكل فعال ضد تلك السلالات التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

يذكر أن، روسيا سجلت ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، الأول كان لقاح "سبوتنيك V" المسجل من قبل قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غامالي" للأوبئة والأحياء الدقيقة، وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من مرض "كوفيد-19".

والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن تسجيل لقاح ثالث "كوفيفاك" ضد فيروس "كورونا" في روسيا، الذي تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.