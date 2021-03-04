الكشف عن سمات شخصية وهوايات وزير الخارجية الروسي

تحدثت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن سمات شخصية وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العمل والحياة.

وقالت زاخاروفا في برنامج "تبا، ألينا" على قناة يوتوب، "إنه (لافروف) شخصية بارزة، وإنسان فريد... فقد اجتمع فيه الاحتراف والإنسانية، وهذا مزيج لا يوجد في كثير من الناس هذه الأيام".

في الوقت نفسه، أوضحت زاخاروفا، أن الحياة والعمل بالنسبة لموظفي الوزارة لا ينفصلان عن بعضهما البعض.

وذكرت المتحدثة، أن الوزير يكتب الشعر. وقالت، "لديه شعر حقيقي"... موضحة، لقد عرض البعض منه هو يعزف على الجيتار.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدبلوماسيين في روسيا لديهم تاريخ طويل في كتابة الشعر والمسرحيات والأعمال الفنية. وأضافت، أن وزير الخارجية السابق يفغيني بريماكوف كان مولعا بالشعر أيضا.