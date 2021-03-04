زاخاروفا تعلق على مقارنتها مع بساكي... "تلقت هدية غريبة من روسيا"

عبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مشاعرها بعد قيام العديد من وسائل الإعلام بمقارنتها مع المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.

وقالت زاخاروفا في لقاء أجرته مع قناة "سوبر" على "يوتيوب"، إنه "لا داعي للمقارنة (مع بساكي)".

تشتهر بساكي بتصريحاتها المثيرة للجدل، فضلا عن انتقاداتها القاسية لروسيا، حيث أشارت ، وبحسب تصريحاتها، إلى أن صورتها السلبية في الإعلام الروسي ترجع إلى "الدعاية الروسية".

وحازت بساكي على شهرة كبيرة في روسيا بسبب تصريحاتها، وتعرضت في أكثر من مناسبة للنقد والمحاكاة الساخرة، خصوصا عند مناقشة السياسة العالمية.

وغالبا ما يتم ذكر بساكي في وسائل الإعلام فيما يتعلق بهدية "غير عادية" قدمها لها الجانب الروسي في عام 2014.

استضافت العاصمة الفرنسية باريس، في يناير/ كانون الثاني من عام 2014، مفاوضات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، ومندوب الأمم المتحدة إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، بشأن الاستعدادات لمؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سوريا.

وقبل بدء المفاوضات، أخرج كيري حبة بطاطس من صندوق كرتون كبير وقدمهما كهدية للوزير الروسي، الأمر الذي أضفى جوا من الضحك خلال الاجتماع.

وبدوره، أعد الجانب الروسي، كما اتضح، "استجابة متناسقة" مع الهدية الأمريكية من خلال تسليم المسؤولة في وزارة الخارجية، في ذلك الوقت، جين بساكي قبعة وردية مع غطاء للأذن.

وقالت بساكي، في وقت لاحق، إن القبعة الوردية مع غطاء الأذن هي مجرد نوع من "الاستجابة المتناسقة" من الجانب الروسي لهدية كيري، حيث احتفظت بها في منزلها.